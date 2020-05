Fabregas commenta la Bundesliga: “Ci vorranno anni per abituarsi! Ora…”

Fabregas ha espresso il proprio disappunto per le misure adottate dalla Bundesliga sulle partite di calcio. L’ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea, oggi al Monaco, affida a Twitter il proprio pensiero

DISAPPUNTO – Così Cesc Fabregas durante la visione delle partite di Bundesliga: “Sembra di guardare una sessione di allenamento. Senti tutti i giocatori e gli allenatori urlare. Adesso capiremo ancora di più la forza dei tifosi. I capitani scelgono il campo con tre metri di distanza, quando poi devono lottare su ogni pallone faccia a faccia. Sono contento che il calcio sia tornato, ne avevamo tutti bisogno. Ma ci vorranno anni per abituarsi a questo nuovo mondo del calcio. Non si può festeggiare i gol insieme? Non la sapevo questa”. Di seguito i tweet del centrocampista del Monaco.

Glad football is back, we all needed it but it will take ages to get used to this new world of football.

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) May 16, 2020