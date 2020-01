Fabio Coentrao: “Juventus? Con Cristiano Ronaldo vincerÃ  tutto! L’Inter…”

Fabio Coentrao: “Juventus? Con Cristiano Ronaldo vincerà tutto! L’Inter…”

Fabio Coentrao è stato intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”. L’ex terzino del Real Madrid, attualmente svincolato, ha detto la sua sulla Juventus del connazionale ed ex compagno Cristiano Ronaldo ma anche sull’Inter

CR7 – A Fabio Coentrao viene chiesto di commentare il rendimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus: «Chi prende Cristiano vince tutto. Con lui una squadra non ha rivali. Coppa e campionato. Come quando era al Real Madrid. Guardate ora, il Real ora non è lo stesso».

SENZA STORIA? – Fabio Coentrao, interpellato sulla prossima vincente dello Scudetto, cita anche i nerazzurri: «L’Inter ha grande qualità, come la Juve. E la Lazio che sta facendo bene. Ma la Juve ha Cristiano, vincerà tutto».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo