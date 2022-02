Fabian Ruiz: «Scudetto? Difficile, ma immaginate Napoli se vincessimo…»

L’Inter alle 21 si gioca il primo round degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool. Una sfida ‘in più’ rispetto al cammino stagionale in campionato con l’Inter che punta al bis scudetto. Nella corsa c’è anche il Napoli con Fabian Ruiz che ha parlato di questo.

CITTA’ – L’Inter si gioca l’andata degli ottavi di finale di Champions League questa sera a San Siro. Una sfida affascinante, sicuramente, che riporta l’Inter nelle migliori 16 squadre d’Europa. Poi tornerà la Serie A dove i nerazzurri devono lottare per lo scudetto con Milan e Napoli. Dei partenopei ha parlato, dopo il pareggio per 1-1 al Maradona, Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo AS in vista del match di domani contro il Barcellona. Ecco le sue parole. «Scudetto? Sappiamo che è complicato, ma siamo una grande squadra e possiamo esserci fino alla fine, lo dimostrano i fatti. Ho vinto un titolo a Napoli, la Coppa Italia nel 2020 e ci ha lasciato con l’amaro in bocca per non averla potuta festeggiare con la nostra gente causa Covid. Non sono nemmeno in grado di immaginare cosa accadrebbe in città se realizzassimo il sogno scudetto… I tifosi se lo meritano. Notiamo il loro supporto non solo allo stadio, che è normale, ma anche giorno per giorno, per strada, ovunque».