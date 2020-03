Fabian Ruiz rimpianto Inter, spunta il retroscena: un ostacolo decisivo – CM

Condividi questo articolo

Fabian Ruiz è un rimpianto di mercato dell’Inter, che fu vicina a prenderlo due anni fa. Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”, fu uno in particolare il motivo del mancato arrivo a Milano del centrocampista del Napoli

RIMPIANTO – Fabian Ruiz poteva diventare un giocatore dell’Inter. Il retroscena di mercato risale al 2018, quando il classe ’96 giocava nel Betis Siviglia. In primavera, precisamente nel mese di marzo di due anni fa, ci furono infatti contatti tra la dirigenza interista e l’agente del giocatore per provare a portare lo spagnolo a Milano. Il centrocampista oggi al Napoli era nella lista della società nerazzurra, ma la clausola da trenta milioni di euro si rivelò un ostacolo che frenò l’operazione. Ad approfittarne fu appunto il club partenopeo, con il DS Cristiano Giuntoli in prima linea per affondare il colpo mancato dall’Inter allora guidata da Luciano Spalletti.

Fonte: Calciomercato.com