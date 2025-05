Fabian Ruiz: «Forse la miglior stagione! Inter piena di qualità»

Intervistato da Sky Sport, Fabian Ruiz si è ovviamente soffermato sulla prossima finale di Champions League in programma a Monaco contro l’Inter.

ANNATA – Fabian Ruiz, ex Napoli e oggi centrocampista del Paris Saint-Germain, nel corso del media-day a Parigi, è stato intervistato da Sky Sport in vista della finale di Champions League in programma il sabato 31 maggio. Queste le parole dello spagnolo: «Miglior stagione? Possiamo dire che è una delle migliori sì, quest’anno come squadra stiamo facendo benissimo e speriamo che a fine anno si possa dire che è effettivamente la migliore. Inter? È una squadra forte, la seconda finale di Champions League che si gioca in tre anni. Stanno facendo bene, sono molto organizzati. Hanno molti giocatori di qualità, sarà una partita difficile ma noi dovremo fare il nostro gioco. Scudetto? Spero lo vinca il Napoli, se lo meritano! Sono rimasto in contatto con tanti amici! Quegli anni resteranno nel mio cuore».