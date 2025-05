Fabbri, altro che ‘fermato’: da Inter-Roma a VAR in scontro diretto di Serie B

Fabbri ‘fermato’ dall’AIA dopo il clamoroso rigore non dato per fallo di N’Dicka su Bisseck in Inter-Roma subito designato per un match clou di Serie B.

DESIGNATO – Micheal Fabbri fermato? Sì, ma niente di serio… L’arbitro di Inter-Roma, che domenica pomeriggio non ha visto la vistosissima trattenuta di Evan N’Dicka nei confronti di Yann Aurel Bisseck, è stato designato per fare da VAR in Cesena-Palermo, match fondamentale in Serie B. Il fischietto di Ravenna era stato fermato dall’AIA all’indomani della partita di San Siro, visto il clamoroso errore che ha negato un rigore solare alla squadra di Simone Inzaghi al 90‘. Ma a quanto pare, si è trattato di un provvedimento fasullo. Infatti, non solo avrà l’occasione di far parte della squadra arbitrale di Cesena-Palermo, ma sarà anche il varista principale. E Cesena-Palermo non sarà una partita banale per la cadetteria.

Fabbri da Inter-Roma a VAR in Cesena-Palermo: tutt’altro che fermato

LA SFIDA – Cesena-Palermo, infatti, è un match di grande importanza per quanto riguarda la qualificazione ai playoff per salire in Serie A. Al momento, la squadra siciliana è sesta in classifica a quota 48 punti, mentre quella romagnola è decima con 44 punti. L’ultimo posto utile per entrare ai playoff è l’ottavo, al momento occupato dal Bari che ha gli stessi punti del Cesena. A tre giornate dalla fine, la partita del Dino Manuzzi dirà tantissimo. L’AIA ha affidato la sala VAR proprio a Fabbri, che aveva sbagliato clamorosamente in Inter-Roma. In pratica, non è cambiato nulla. Altro che arbitro fermato!