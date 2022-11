Fabbian uomo di fiducia per Inzaghi, inamovibile anche contro il Genoa

Giovanni Fabbian si conferma uno degli uomini di fiducia di Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina. Il centrocampista di proprietà dell’Inter sarà infatti regolarmente in campo da titolare questa sera contro il Genoa.

INAMOVIBILE – Alle 20.30 è in programma il calcio d’inizio di Reggina-Genoa, posticipo di Serie B. Una gara che interessa anche all’Inter, dal momento che il centrocampista Giovanni Fabbian sarà regolarmente in campo dal primo minuto. Il giovane talento nerazzurro si dimostra uno degli uomini di fiducia di Filippo Inzaghi, per il quale è a tutti gli effetti inamovibile.