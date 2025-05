Fabbian si racconta: «A Bologna è fantastico. Un segreto!»

Giovanni Fabbian ha espresso le sue emozioni positive per l’esperienza vissuta al Bologna, parlando anche del significato del gol e del rapporto con il tecnico Vincenzo Italiano.

LA GIOIA – Giovanni Fabbian è entusiasta dei suoi anni al Bologna. Il calciatore italiano, che potrebbe tornare all’Inter in estate, ha manifestato le sue sensazioni positive in un’intervista concessa alla frequenza ufficiale della Lega Serie A: «Il nostro segreto è la quotidianità. A Bologna vi è un ambiente fantastico, una città bellissima dove noi giocatori stiamo bene».

SEGNARE – Fabbian ha poi proseguito indicando il suo punto di vista sull’importanza (relativa) dell’andare in gol: «È sempre bello segnare, fa piacere e dà autostima. Fare gol è un plus, per un centrocampista, ma non mi focalizzo solo su quello. Altrimenti, non sarei un centrocampista, bensì un attaccante».

Fabbian sul rapporto con Italiano al Bologna

TECNICO BOLOGNA – Fabbian ha concluso sottolineando il rapporto che lo lega all’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano. Di seguito le sue parole: «Lui è stato un allenatore, per cui ciò sicuramente mi aiuta. Italiano mi dà tanti consigli… ritengo che la determinazione, da lui mostrata fuori dal rettangolo di gioco, sia di aiuto per i suoi giocatori. Questo, a mio avviso, è fondamentale».