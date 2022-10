Fabbian segna ma non basta: la Reggina capitola in casa contro il Perugia

La Reggina perde partita e testa della classifica di Serie B. In gol ancora il prestito Inter Fabbian. Il match termina 2-3 per gli umbri che vincono addirittura in 10 uomini

MATCH SPETTACOLARE − La Reggina non riesce nella grande rimonta contro il Perugia perdendo anche la testa della classifica. Match spettacolare e ricco di gol al Granillo. Primo tempo che si chiude in vantaggio per la formazione umbra con Melchiorri, bravo a sfruttare un ottimo invito di Sgarbi. Nella ripresa succede di tutto. Pronti-via e Santoro diventa protagonista in negativo del suo Perugia. Al 51′ prende cartellino giallo che si ripete quattro minuti più tardi. Perugia dunque in 10 praticamente per tutto il secondo tempo. La Reggina non sfrutta però l’uomo in più facendosi bucare prima da Melchiorri su calcio di rigore e poi da Di Serio dieci minuti più tardi. Al 74′ è partita chiusa: 0-3. Esce però l’orgoglio calabrese. Ci pensa ad accorciare le distanze Gori all’81’, mentre sette minuti più tardi il prestito Inter Fabbian porta la gara sul 2-3. Nel finale arrembaggio Reggina che però si infrange contro la difesa umbra. Al Granillo finisce 2-3. Fabbian sale a quota 4 gol in campionato.