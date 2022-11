Fabbian ritrova la vittoria: la Reggina batte il Genoa e lo aggancia

Novanta minuti per Fabbian in Reggina-Genoa, posticipo della dodicesima giornata di Serie B. Per il centrocampista classe 2003, in prestito dall’Inter, ritorno alla vittoria dopo tre giornate: 2-1 al Granillo.

IL BIG MATCH – Con Giovanni Fabbian in campo tutta la partita, la Reggina batte 2-1 il Genoa e lo aggancia al secondo posto con ventidue punti, -5 dal Frosinone capolista. Al quarto d’ora il vantaggio lo firma un bel sinistro di Luigi Canotto, ma pareggia Mattia Aramu al 33’ di testa. Poco dopo primo rigore di serata, per fallo di Mattia Bani su Rigoberto Rivas (altro ex Inter). Dopo un lungo check e richiamo al VAR decisione confermata, ma Adrian Semper para su Jérémy Ménez. La Reggina a inizio ripresa guadagna un altro rigore, per fallo di mano di Lennart Czyborra. Stavolta calcia e trasforma l’ex Hernani, 2-1 al 54’. Per Fabbian dodicesima presenza su altrettante giornate, sempre da titolare, con quattro gol.