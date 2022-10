Fabbian perde partita e primato con la Reggina, rilancio Carboni e Cagliari

Pomeriggio di Serie B con due giocatori dell’Inter in prestito in campo, Carboni e Fabbian. Il primo vince 2-1 in Cagliari-Brescia, il secondo perde per 2-0 in Parma-Reggina.

VITTORIA E SCONFITTA – Il Cagliari di Franco Carboni ritrova la vittoria dopo un punto nelle precedenti tre giornate. I rossoblù battono il Brescia dell’ex Massimo Cellino per 2-1, con vantaggio di Zito Luvumbo al 10’ su errore in costruzione dal basso e raddoppio di Alessandro Deiola al 33’ su cross dalla destra di Nahitan Nandez. Per Carboni, schierato di nuovo titolare da Fabio Liverani, sessantadue minuti in campo prima di essere sostituito da Antonio Barreca. Al 90’ il Brescia accorcia con un sinistro deviato di Giacomo Olzer. Perde la vetta della classifica di Serie B la Reggina, sconfitta per 2-0 a Parma. Per Giovanni Fabbian novanta minuti in campo ma non incide. I gialloblù ottengono i tre punti con i gol nella ripresa di Jayden Oosterwolde al 51’ e Lautaro Valenti al 74’. In testa ora c’è la Ternana, ma può andarci il Bari di Eddie Salcedo (pure lui prestito Inter) che giocherà alle 16.15 con l’Ascoli (vedi articolo).