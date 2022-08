Fabbian che notte in Reggina-SudTirol! Mulattieri-Frosinone da rivedere

Fabbian e Mulattieri, i due giocatori in prestito dall’Inter, erano impegnati in campo questa sera rispettivamente in Reggina-SudTirol e Benevento-Frosinone. Notti sicuramente differenti

REGGINA-SUDTIROL − Giovanni Fabbian è stato protagonista nella vittoria della Reggina contro il SudTirol per 4-0 al Granillo. Il centrocampista, ex primavera Inter, ha aperto le danze a Reggio Calabria. La squadra di Pippo Inzaghi ha poi dilagato con le successive reti di Majer, Pierozzi e Lombardi. Da dimenticare la serata per il SudTirol, neo promosso dalla Serie C.

BENEVENTO-FROSINONE − Da rivedere invece la prestazione sia del Frosinone che di Samuele Mulattieri. Il giocatore, in prestito dall’Inter, è entrato nella ripresa non riuscendo a dare una mano alla squadra ciociara. Sconfitta contro i campani per 2-1. Decisiva la doppietta di Forte, in mezzo il gol di Garritano, altro ex vivaio Inter.