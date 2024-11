Fabbian: «Inter passaggio fondamentale in carriera! E non solo»

Fabbian, punto fermo dell’Italia Under-21 che si sta mettendo anche in mostra al Bologna, in una lunga intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV su YouTube, ha parlato anche del suo passato all’Inter.

CRESCITA PERSONALE – Giovanni Fabbian parla del suo primo approccio al mondo del calcio, nelle giovanili del Padova prima e successivamente all’Inter: «Il calcio è sempre stata la mia più grande passione e rappresenta la mia famiglia, mio nonno e mio padre mi hanno trasmesso l’amore per questo sport. Ho cominciato a 4 anni, nella scuola calcio del San Domenico Savio. Il divertimento è alla base dello sport. A 16 anni sono arrivato nel Settore giovanile dell’Inter dopo otto anni di Padova, è stato un passaggio fondamentale della mia carriera perché mi ha dato la possibilità di crescere e conoscere un calcio diverso, quello professionistico. L’anno alla Reggina è stato bellissimo, ho conosciuto persone fantastiche lì. Voglio tornarci appena ho tempo. È stato un anno di grande formazione».

Fabbian ceduto, ma con “riserva”. L’Inter mantiene un controllo!

RIACQUISTO – Giovanni Fabbian è una delle più interessanti sorprese della Serie A 2023/2024. Dopo un’annata straordinaria con la Reggina in Serie B (8 gol in 36 presenze), è approdato al Bologna in estate per 5 milioni di euro, nell’operazione che ha portato Marko Arnautovic all’Inter. Al Bologna, Fabbian ha inizialmente trovato poco spazio, ma con il progredire della stagione è diventato un pilastro del centrocampo felsineo. La sua duttilità e la capacità di inserirsi in zona gol lo hanno reso una risorsa fondamentale per una squadra che sta superando le aspettative, lottando addirittura per un posto in Champions League. Il diritto di recompra fissato a 12 milioni di euro potrebbe consentire all’Inter di riportarlo a Milano nell’estate del 2025. Fino ad allora, il Bologna ha il controllo totale sul cartellino e non potrà cederlo a terzi. Questo accordo garantisce ai nerazzurri il tempo per valutare lo sviluppo del giovane.