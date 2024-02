Fabbian: «Guardare Inter-Juventus? Non da solo! Mi piace»

L’ex Inter Fabbian ha aiutato il Bologna a ribaltare il Sassuolo, con il momentaneo 2-2 nella partita poi vinta 4-2. Il centrocampista ex Inter, a Sky Sport, COMPLETA.

INSERIMENTO PERFETTO – Ancora un gol per Giovanni Fabbian, che dopo aver lasciato l’Inter (che ha il diritto di riacquisto) si sta esprimendo a buoni livelli anche in Serie A. Le sue parole in vista di Inter-Juventus: «Guardare il derby d’Italia? Tornerò a casa, abbiamo un giorno libero. Ho la fidanzata, non so quali saranno i programmi di domani. Comunque a me piace il calcio e guardo le partite: la guarderò con la mia ragazza».