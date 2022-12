Fabbian: «Contento di essere stato allenato da Chivu! Ecco a chi mi ispiro»

Giovanni Fabbian, di proprietà dell’Inter ma attualmente in prestito alla Reggina, si racconta in una lunga intervista concessa a Tuttosport. Queste le parole del centrocampista

CARATTERISTICHE – Fabbian parla delle sue caratteristiche principali: «Sono un giocatore a cui piace molto inserirsi senza palla e attaccare la porta avversaria per segnare. Liberare gli spazi e buttarsi dentro è quello che chiede anche il Mister. Posso migliorare sotto molti punti di vista, nella costruzione del gioco ed al livello tecnico. Sono giovane ed ho tanta strada da percorrere. Idoli? Ibrahimovic per agonismo e cattiveria agonistica. Mentre il centrocampista a cui mi ispiro è Toni Kroos, anche se non abbiamo le stesse caratteristiche».

RAPPORTO – Fabbian parla del suo rapporto con Chivu e del tempo trascorso nelle giovanili dell’Inter: «Sono stato tre anni con lui dall’Under 17 sino alla vittoria dello scudetto Primavera. Abbiamo condiviso molti momenti positivi, posso solo essere contento di essere stato allenato da Chivu. La cosa che accomuna il mister rumeno a Pippo Inzaghi è che entrambi chiedono sempre il massimo, allenamento dopo allenamento».

FUTURO – Fabbian, inoltre, parla dei suoi obiettivi futuri: «Il mio sogno, quello per cui lavoro ogni giorno: ambire al massimo livello, ossia arrivare nei grandi campionati europei e vincere il più possibile. L’allenamento quotidiano è il presente. Per arrivare devo mettere il 100% di me stesso, senza mollare. Le cose vanno guadagnate, ma si può».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna