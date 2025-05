F. Inzaghi: «Sarò a Monaco per mio fratello! Si è consacrato»

Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa salito in Serie A in questa stagione, ha elogiato suo fratello Simone per il lavoro all’Inter e non solo. L’intervento dal canale Youtube di Cronache di Spogliatoio.

MERITI – Simone Inzaghi e la sua Inter si giocheranno una finale di Champions League il 31 maggio. Il piacentino ha conquistato l’Europa con il suo gioco e la partita commovente contro il Barcellona. Il fratello Pippo ne ha parlato in questo modo: «Mi presenterò a Monaco di Baviera perché penso che per lui sarebbe il coronamento della carriera. La sua consacrazione è già arrivata, portare due finali in tre anni di Champions League è fantastico e meraviglioso. Lui è un ragazzo per bene, un allenatore serio, si merita questi successi e sono contento per lui. Mi auguro che ripeta ciò che ho fatto io per il Milan, adoro Simone come persona e si merita il meglio. Io e Simone facciamo un lavoro che è un divertimento. Io penso che in una carriera si può vincere e perdere, rimangono però i rapporti umani. E da quando alleno ho rapporti meravigliosi, non ho mai mancato di rispetto a nessuno. Al Pisa non c’è stato un ritardo, una multa, tutto ciò mi dà gratificazione»