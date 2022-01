F. Inzaghi: «Io e Simone dobbiamo tutto alla gente. Rispetto fondamentale»

Filippo Inzaghi ha parlato a Sky Sport dopo Reggina-Brescia. Il tecnico delle Rondinelle ha sottolineato quanto lui e il fratello Simone abbiano rispetto per i tifosi.

RISPETTO PER I TIFOSI – Queste le parole di Filippo Inzaghi, che coinvolgono anche il fratello (e tecnico dell’Inter) Simone: «Io e mio fratello siamo stati ragazzini e nostro papà ci portava a vedere il Piacenza. Io e Simone chiedevamo gli autografi ai giocatori. Se io e mio fratello siamo ancora così amati lo dobbiamo alla gente. Mi vanto, così come Simone, di non aver mai rifiutato di firmare un autografo. L’esempio che siamo lo dobbiamo alla nostra famiglia e penso che il rispetto per i tifosi sia fondamentale».