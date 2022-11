L’ex Viviano rivela: «Addio all’Inter volontà mia, Branca mi rimproverò!»

Viviano ha svelato un piccolo retroscena sulla sua esperienza all’Inter. A detta sua, il club credeva in lui e addirittura l’allora DS Marco Branca lo riprese durante un incontro

RETROSCENA − Emiliano Viviano rivela un aneddoto sulla sua esperienza in nerazzurro: «L’addio all’Inter? E’ stata più una volontà mia. Succede che gioco a Bologna, poi il secondo anno gioco in nazionale per l’infortunio di Buffon nel Mondiale 2010. Poi vado all’Inter, c’era Julio Cesar che aveva vinto il triplete ed era tra i più forti del mondo. Io però volevo andare a giocare, l’Inter su di me puntava, io ho spinto, pensavo che volessero più che altro un secondo affidabile. La stagione successiva sono andato alla Fiorentina, loro prendono poi Handanovic. A pranzo con Branca mi ha rimproverato questo. Rimpianti non ne ho, fossi rimasto all’Inter per esempio non sarei andato alla Sampdoria e non avrei conosciuto una piazza meravigliosa. Con il senno di poi se ho fatto un errore è stato spingere così tanto in quel gennaio per andare via dopo il problema al crociato, perché poi effettivamente Julio Cesar è andato via». Così su Tv Play.