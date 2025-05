L’ex PSG e Milan Simone: «L’Inter ha 2 squadre, arma chiave in finale!»

L’ex attaccante Marco Simone, che ha vestito le maglie di Milan e PSG, ha parlato della finalissima tra i parigini e l’Inter. Elogio ai nerazzurri.

PUNTO DI FORZA – L’attesa per la finale di Champions League tra PSG e Inter inizia a diventare trepidante. Il club nerazzurro ha appena avviato la prima distribuzione dei codici per l’acquisto dei tagliandi per la finale di Monaco di Baviera. Ma anche gli addetti ai lavori stanno iniziando il loro avvicinamento a questa partita. Su RMC Sport, ha parlato, a tal proposito, l’ex attaccante Marco Simone. L’italiano, con un passato tra le fila parigine, ha detto la sua in questo modo: «L’Inter è una squadra moderna che non solo gioca molto bene, con un modulo preferito, il 3-5-2, ma ha anche una forza fisica che ritengo superiore a quella del PSG. È vero che sono più anziani (Mkhitaryan e Calhanoglu), ma sono il motore di questa squadra. Se prendiamo questi tre con Barella che è certamente il più giovane, il loro impatto fisico… E non è solo nell’undici titolare. Quando vedi i sostituti che hanno a disposizione, quello è l’impatto fisico per me. Da questo punto di vista, forse hanno più possibilità del PSG. E se per qualche motivo la finale dovesse andare oltre i 90 minuti… L’Inter oggi ha due squadre».