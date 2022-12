L’ex Inter Vidal: «Voglio diventare CT del Cile, tutti gli allenatori avuti…»

Vidal, ex Inter e oggi al Flamengo, parla di futuro prossimo con oggetto la sua Nazionale: il Cile. Il centrocampista ha il sogno di diventare un giorno CT della Roja. Le sue parole a Prensa fútbol

FUTURO − L’ex Inter Arturo Vidal non si pone limiti: «Spero di essere al prossimo Mondiale, se Dio vuole. La cosa più importante ora è prendermi cura di me stesso, non avere infortuni, perché è questo che accorcia una carriera. Ma mi sento molto bene, ho 35 anni e ho un contratto con la squadra più forte del Sudamerica. E continuerò lì, continueremo a combattere. Voglio diventare l’allenatore del Cile. Voglio finire il mio corso, ottenere il tesserino e in futuro essere il CT della nazionale. Questo è quello a cui sto puntando, riuscire a trasmettere quello che so e quello che mi hanno dato tutti gli allenatori che ho avuto».