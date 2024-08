L’ex Inter Perisic, frecciata a Gattuso: «Qualcuno ha deciso che non servo più»

L’ex Inter Perisic è pronto a lasciare l’Hajduk Spalato, allenato da Rino Gattuso. Alla base di questo addio il rapporto difficile tra l’esterno e il tecnico italiano.

SCELTA DI CUORE – Intervistato dai colleghi croati di Dalmatinski Portal, l’ex Inter Ivan Perisic racconta la sua scelta di ritornare all’Hajduk Spalato un anno fa: «Sono ritornato all’Hajduk nella speranza che insieme avremmo realizzato il nostro sogno di vincere il campionato. Avevo un buon contratto con il Tottenham e, anche quando mi sono infortunato, ho ricevuto un’ottima offerta da un grande club straniero, dove avrei avuto condizioni fantastiche per la riabilitazione e almeno le stesse possibilità di giocare, come avevo qui. Invece, su invito del club e dei tifosi, ho scelto di restare qui nella speranza di poter contribuire a lottare per il titolo e per un buon posto nella fase a gironi della Champions League». Negli ultimi giorni, tra Perisic e Gattuso il rapporto si è incrinato drasticamente.

L’ex Inter Perisic poi si scaglia in maniera indiretta contro Gattuso

FRECCIATA – Perisic chiude il suo intervento riferendosi in maniera celata verso Rino Gattuso: «Beh, credo che sia chiaro a tutti che non ho scelto Hajduk e Spalato per motivi di soldi o di salute. Nel mio desiderio di aiutare la squadra, ho messo molte volte in secondo piano la mia salute e quella della mia famiglia e non me ne pento perché non conosco altro modo. Ma domenica sera qualcun altro si è fatto avanti e ha deciso di no, che non aveva più bisogno del mio aiuto».