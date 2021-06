Ex Inter in campo per il triangolare benefico in memoria di Mauro Bellugi

Come riportato da “TuttoSport” questa sera al campo del GS Villa ci sarà un triangolare per ricordare Bellugi. In campo tanti ex Inter

TRIANGOLARE – Ex Inter e non, questa sera in campo in un triangolare per ricordare Mauro Bellugi. La partita avrà luogo al campo del GS Villa, e ci saranno tanti amici ed ex Inter come Bordon, Silvano Fontolan, Scanziani, Muraro, Baresi, Canuti e Beppe Bergomi. Presenti anche una rappresentativa dei giornalisti e la Mitica, la Nazionale italiana dei guariti alla leucemia. Un triangolare per ricordare Mauro Bellugi, grande uomo che ci ha lasciato lo scorso 20 febbraio a causa del Covid-19.

Fonte: TuttoSport

