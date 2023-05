Evra: «Da juventino e ‘gobbo’ in finale dico di tifare Inter!»

Patrice Evra fa il tifo per l’Inter in finale di Champions League. Così l’ex Juventus si esprime nello studio di Prime Video.

TIFO EXTRA – Patrice Evra non ha dubbi sulla preferenza per la vittoria della Champions League: «Gli attaccanti dell’Inter possono fare la differenza in finale, dovrà correre tanto. Spero che Simone Inzaghi non modifichi la formazione e mandi un segnale forte al Manchester City, dimostrando di non avere paura. I loro centrali restano sempre due perché c’è solo un attaccante, quando ne metti due non è facile. Da juventino, da “gobbo”, io dico di tifare e tiferò Inter. Basta con questa cosa che non si tifano le squadre della stessa nazione».