Evra: «Inter ha capito tutto, per vincere hanno preso gli ex Juventus!»

Patrice Evra, ex terzino della Juventus, ha parlato ai tifosi bianconeri attraverso il suo profilo “Instagram” ufficiale. Il tema delle sue parole è la possibile vittoria del campionato da parte dell’Inter.

FRECCIATINA – Patrice Evra, ex terzino della Juventus e tifoso bianconero, ha parlato dell’attuale campionato di Serie A, compresa la cavalcata dell’Inter: «Cosa sta succedendo con la nostra Juventus? Sto soffrendo come tutti voi tifosi. Quest’anno sarà impossibile vincere il campionato, l’Inter sta facendo una grandissima stagione. Complimenti, ma hanno capito tutto: hanno comprato tutti ex juventini. Conte è un allenatore di un altro livello, di un altro pianeta. Ci si dimentica anche di Marotta, che alla Juventus aveva fatto dei miracoli».