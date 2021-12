Evergrande in default, Zhang rischia di perdere 2,6 miliardi – CdS

Evergrande versa da mesi in enormi difficoltà economiche ma questa volta, come riportato dal Corriere dello Sport a firma di Alessandro F. Giudice, inevitabile il default tecnico con un debito complessivo di circa 300 miliardi. Zhang nel 2017 aveva investito 2,6 miliardi di euro acquistando azioni del colosso immobiliare: denaro, questo, che rischia di non tornare più al patron.

GROSSA PERDITA – Per Suning notizie sempre più preoccupanti in arrivo dalla Cina, l’ultima è il default tecnico del colosso immobiliare Evergrande, che versa da mesi in enormi difficoltà ma aveva scongiurato il default con acrobazie finanziarie, trovando sempre all’ultimo la liquidità necessaria per onorare i pagamenti in scadenza: questa volta non è andata così. Un debito complessivo di 300 miliardi di dollari si abbatterebbe come una grandinata sull’economia cinese. Zhang è esposto verso Evergrande attraverso alcune società del suo gruppo, con circa 2,6 miliardi di euro che il patron nerazzurro vi aveva investito nel 2017 acquistando azioni di classe A, come altri gruppi imprenditoriali cinesi. Evergrande aveva così raccolto 130 miliardi di yuan con il piano di quotare le nuove azioni, offrendo ai soci la possibilità di liquidare l’investimento con la promessa di grassi dividendi. In caso di insuccesso, Evergrande avrebbe dovuto restituire tutto ai soci entro marzo scorso. Sembra assai difficile che Zhang possa recuperare qualcosa dalla sua posizione di azionista che, in caso di default, è subordinata rispetto al debito. La paura più grande, chiaramente, è che questa grave perdita sul patrimonio di Zhang possa ricadere anche sull’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Alessandro F. Giudice

