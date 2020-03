Europeo rinviato? La Serie A spera per un motivo: oggi assemblea – CdS

Il rinvio dell’Europeo, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, ha dato speranze alla Lega Serie A che vuole concludere il campionato assegnando lo scudetto sul campo, ma in estate. Oggi intanto è prevista una riunione come già riportato in precedenza (vedi articolo).

LA SERIE A SPERA – La UEFA ha aperto al rinvio dell’Europeo di qualche mese se non addirittura di un anno. La Serie A adesso spera di concludere il campionato in estate assegnando lo scudetto “sul campo” senza però dimenticare anche una Coppa Italia ancora da concludere. Ma prima i passi da fare saranno tanti. Intanto oggi è prevista un’assemblea alle 15:00, chiaramente in “conference-call”, preceduta da un Consiglio e da una commissione sui diritti tv. Tanta carne al fuoco, e tra queste anche il completamento del campionato con l’ipotesi play-off, anche se non considerata una soluzione facilmente attuabile alla luce dei ricorsi tribunali che diverse società farebbero in base ad alcuni criteri per determinare i due gruppi “play-off” e “play-out”. Con l’Europeo che slitterà nei prossimi mesi o addirittura il prossimo anno, ci saranno le date a disposizione per concludere e incastrare tutto al meglio. Non è da escludere dunque una possibile deroga per la validità dei contratti in scadenza il 30 giugno.