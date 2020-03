Europeo rinviato di un anno: Mancini valuta l’inserimento di Bastoni – GdS

L’Europeo è stato rinviato ufficialmente al 2021, e la “Gazzetta dello Sport” sottolinea come diversi talenti potrebbero mettersi in mostra la prossima stagione, tra questi anche il giovane difensore dell’Inter Alessandro Bastoni.

OPPORTUNITÀ – L’Europeo in programma quest’anno è stato ufficialmente rinviato dall’UEFA al 2021. Un’arma a doppio taglio per Roberto Mancini che così facendo potrebbe rischiare di perdere pezzi strada facendo. Dall’altra però avrà modo di rivalutare giovani talenti come per esempio il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, che con Antonio Conte (tra l’altro ex C.T.), si sta mettendo in mostra in questa stagione (da titolare). Inoltre Mancini potrà contare sull’ex primavera nerazzurra Nicolò Zaniolo, vittima di un brutto infortunio quest’anno.