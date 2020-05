European Solidarity Cup, Rummenigge: “Vogliamo ringraziare i nostri eroi”

Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha commentato European Solidarity Cup, torneo con Inter e Real Madrid

INIZIATIVA – European Solidarity Cup: dopo le parole di Steven Zhang, presidente dell’Inter, arrivano quelle di Karl-Heinz Rummenigge. L’amministratore delegato del Bayern Monaco ha così commentato l’iniziativa con Inter e Real Madrid, che avrà luogo nel 2021, i cui proventi andranno a sostegno di infrastrutture mediche in Italia e Spagna. Si legge sul sito del club bavarese. “La pandemia del Coronavirus ha colpito duramente anche l’Europa. Abbiamo instaurato ottimi rapporti con molti club attraverso molte partite di Champions League e abbiamo stretto amicizia con alcuni di essi. Nonostante tutte le sofferenze e i problemi in Germania, possiamo dirci fortunati in quanto il nostro sistema sanitario si è dimostrato resiliente in questa crisi. Tuttavia abbiamo anche visto le immagini terribili dall’Italia e dalla Spagna, entrambi i paesi sono stati tra i più colpiti in Europa. Noi tedeschi abbiamo un rapporto molto speciale con entrambi i paesi. L’Italia e la Spagna sono tra le nostre destinazioni di vacanza preferite“.

EROI – Rummenigge prosegue quindi. “Sorelle, infermieri e dottori in particolare stanno facendo cose eccezionali per la società in questo periodo. Vogliamo tenerne conto, motivo per cui si chiama “Football for Heroes”. L’FC Bayern inviterà 5000 infermieri, infermieri e medici all’Allianz Arena a giocare contro il Real Madrid. Noi, i tre club, vogliamo mostrare ai nostri eroi il nostro apprezzamento, rispetto e ringraziamento“.