Europa League, UEFA ha deciso: Final Eight in...

Europa League, UEFA ha deciso: Final Eight in Germania. Inter in corsa

Condividi questo articolo

Europa League e Champions League verranno giocate dopo i campionati Nazionali. L’UEFA, secondo quanto riporta Sky Sport, è sempre più orientata a organizzare delle Final Eight su campo neutro. Viene confermata la linea anticipata già dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna (qui i dettagli). L’Inter resta in attesa

NUOVA FORMULA – L’UEFA ha deciso le modalità per terminare le coppe europee. Dopo gli Ottavi di Finali, la Champions League si concluderà con una Final Eight a Lisbona. La stessa modalità verrà adottata anche per l’Europa League, dove l’Inter è in corsa. In questo caso, la Nazione scelta è la Germania, ma ancora non è stata stabilita la città esatta. Scelta invece Budapest per la finale della Supercoppa Europea.