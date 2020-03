Europa League, soluzione folle per Basilea-Eintracht: doppia sfida in Germania

Inter-Getafe e Siviglia-Roma sono state rinviate, mentre l’UEFA ha trovato una soluzione per Basilea-Eintracht Francoforte di settimana prossima. Le autorità svizzere infatti hanno negato il disputarsi della partita

COMUNICATO – Questo il comunicato del club tedesco: “Con riserva di ulteriori sviluppi imprevedibili, la gara di ritorno contro il Basilea si giocherà anche a Francoforte. Data l’attuale situazione relativa al Coronavirus, è molto probabile che anche questa sfida venga giocata a porte chiuse”.

ℹ️ Subject to further unforeseeable developments, the return leg against @FC_Basel_en will also be played in Frankfurt. Given the current situation regarding the coronavirus, that game is also highly likely to be played behind closed doors.#SGEuropa pic.twitter.com/yYKF4S4JtY

— Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) March 12, 2020