Europa League, la UEFA pensa a un mini-torneo: si gioca in Germania? – GdS

La UEFA, secondo la “Gazzetta dello Sport”, starebbe pensando a un mini-torneo per quanto riguarda l’Europa League: individuate già quattro città tedesche.

MINI-TORNEO – La UEFA il prossimo 17 giugno deciderà il futuro delle coppe europee, ma secondo quanto riportato dalla rosea, da giorni circola l’idea di giocare le competizioni come una sorta di mini-torneo, e nel caso specifico dell’Europa League sarebbero state individuate quattro città della Germania. La finale al momento sarebbe prevista a Danzina, in Polonia, ma adesso il quadro è cambiato: la federazione tedesca si è resa disponibile per l’organizzazione delle finale, con un torneo stile Champions League a porta chiuse, con gare dagli ottavi non ancora conclusi in avanti. Le quattro città tedesche sarebbero Colonia, Dusseldorf, Dulsburg e Gelsenkirchen. Inter e Roma sono ancora in corsa per la competizione, e agli ottavi di finale dovrebbero affrontare rispettivamente Getafe e Siviglia.