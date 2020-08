Europa League, il giocatore della settimana ha la maglia dell’Inter

La UEFA ha comunicato il giocatore della settimana per l’Europa League che in questi ultimi due giorni ha visto disputare le semifinali. Prevedibilmente il vincitore è l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez

E’ Lautaro Martinez, e non stupisce vista la prestazione sontuosa dell’argentino nella semifinale di ieri contro lo Shakhtar Donetsk, il giocatore della settimana in Europa League. La Uefa ha comunicato poco fa la scelta ufficializzando la nomina del numero 10 dell’Inter a giocatore migliore delle semifinali disputate in questi ultimi due giorni. Venerdì Lautaro Martinez e i suoi compagni dell’Inter saranno attesi dall’ultimo scoglio di questa Europa League, la finalissima contro il Siviglia.