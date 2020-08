Europa League: due dell’Inter nel Team of the Week dei quarti di finale

L’Europa League ha nominato gli undici migliori giocatori dei quarti di finale appena conclusi. Tra di loro figurano anche due giocatori dell’Inter. Ecco la formazione completa.

TRASCINATORI – L’Inter ha superato agilmente il Bayer Leverkusen ai quarti di finale, qualificandosi alla semifinale di Europa League. Una vittoria che porta (anche) la firma di Romelu Lukaku, autore del momentaneo 2-0. Il belga sta vivendo una stagione sensazionale, per numeri e record infranti: 23 gol al primo anno in A, 31 complessivi finora. In Europa League va in rete da nove gare di fila: è il primo a riuscirci nella storia. In questa stagione – la prima con l’Inter – ha segnato in ogni partita disputata, per un totale di 4 reti. Lukaku è il leader offensivo dell’Inter, ma anche dell’Europa League nel Team of the Week dei quarti di finale. Assieme a lui, un altro nerazzurro autore di una prova maiuscola: il difensore Diego Godin, insuperabile contro il Bayer Leverkusen. Assieme a loro ci sono quattro giocatori dello Shakhtar Donetsk, futura avversaria dei nerazzurri in semifinale. Completano la formazione tre uomini del Manchester United, il portiere del Copenhagen e un’altra conoscenza nerazzurra. Si tratta di Ever Banega del Siviglia, centrocampista che siglò 6 reti in 33 gare in nerazzurro nel 2016/17. Ecco la formazione completa: