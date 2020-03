Euro 2020, nuova idea UEFA: spostato a dicembre? Ecco gli incastri

Euro 2020 spostato a dicembre? Questa l’ultima idea della UEFA, pronta a proporre la soluzione nel corso del meeting in videoconferenza di martedì 17 marzo. Lo riporta il “Telegraph”

EURO 2020 E GLI INCASTRI – L’UEFA sarebbe pronta a lanciare la proposta di giocare gli Europei, previsti per il prossimo giugno, nel mese di dicembre. Nell’ordine di concludere le competizioni nazionali e internazionali, ivi comprese Champions League ed Europa League con l’Inter impegnata contro il Getafe, sfruttando tutto il primo mese estivo. L’emergenza Coronavirus ha messo a serio rischio la conclusione della stagione sportiva e per incastrare tutto questa potrebbe una valida soluzione. L’UEFA ne discuterà martedì 17 marzo, in occasione della videoconferenza con le cinquantacinque federazioni affiliate. L’alternativa resta quella di spostare gli Europei di un anno esatto, quindi al giugno 2021.

