Eto’o: «Inter, scambio con Ibrahimovic miglior affare nella storia del calcio!»

Eto’o torna a parlare del suo periodo all’Inter dove arrivò grazie ad un ormai storico scambio di mercato con Ibrahimovic. L’ex attaccante nerazzurro, ora presidente della Federcalcio camerunese, intervistato da BeIN Sports racconta come andarono le cose con Moratti e Mourinho

UN VANTO – Samuel Eto’o torna a parlare di Inter e lo fa gonfiando il petto: «Pep Guardiola mi ha dato un’opportunità di cui sarò sempre grato, per fare ancora di più la storia del calcio. Ha permesso all’Inter di fare il miglior affare della sua storia, con Zlatan Ibrahimovic per 50 milioni di euro ed Eto’o nell’affare. È stato il miglior affare nella storia del calcio. Quando sono arrivato all’Inter ho detto a papà Massimo Moratti: ‘Dammi due anni e ti do la Champions League’. Arrivo in questa meravigliosa famiglia, con Marco Materazzi e Javier Zanetti. Intorno a me, quindi, avevo degli assassini. Quando entravamo nel campo ci guardavano negli occhi e pensavano: ‘Meglio lasciarli vincere e tornare dalle nostre famiglie».

L’INIZIO DI TUTTO – Eto’o prosegue parlando dell’inizio del suo sodalizio con José Mourinho: «È lontano da tutto ciò che si dice di lui. Sapete perché ci è piaciuto così tanto? Perché è sempre stato onesto con noi. Mi sono sempre sentito protetto da lui, anche se sono stato un mese in panchina. Samuel Eto’o in panchina, incredibile. Poi un giorno gli dissi: ‘Samuel non va in panchina’. E lui ha risposto: ‘Adesso ho il mio giocatore’. È qui che è iniziato tutto».