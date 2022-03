Eto’o: «Inter 2010, grandi uomini. Questa per me è una famiglia»

Samuel Eto’o è intervenuto nello show sul canale YouTube dell’Inter dedicato alla Hall of Fame, di cui è uno dei premiati del 2022. L’ex attaccante nerazzurro ha ripercorso alcune delle tappe più importanti della sua carriera a Milano

FAMIGLIA – Samuel Eto’o ha parlato dell’Inter come di una famiglia, per poi ricordare scherzosamente il gol contro il Chelsea nel 2010: «Sono contento quando vedo questa famiglia che ci ha permesso di passare tanti bei momenti. Grazie anche ai tifosi, che ci hanno permesso di entrare a far parte della storia di questo club. In quel gol contro il Chelsea a Stamford Bridge ho fatto un movimento e un controllo fantastico, ma anche un passaggio fantastico di Wes».

GRUPPO DI UOMINI – Eto’o ha sottolineato come nel 2010 la squadra non era composta solo da grandi calciatori, ma anche da grandi uomini: «Ambientarsi a Milano fu difficile, ma come lo è qualsiasi cambiamento. Si parla sempre dei giocatori di quell’Inter, ma eravamo anche un gruppo di grandi uomini. Questa è stata la mia e la nostra fortuna in quella stagione».