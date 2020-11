Eto’o, incidente d’auto in Camerun: ex Inter in...

Eto’o, incidente d’auto in Camerun: ex Inter in Ospedale. Le sue condizioni

Condividi questo articolo

Samuel Eto’o Inter-Livorno

Brutto incidente auto per Samuel Eto’o. L’ex attaccante dell’Inter è stato infatti coinvolto in un frontale con un bus che viaggiava nella direzione opposta. Ecco le ultime sulle sue condizioni di salute.

CONDIZIONI – Samuel Eto’o è ricoverato in Ospedale. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita, non sono però stati diffuse ulteriori informazioni. È certo che il veicolo dell’ex attaccante dell’Inter procedeva lungo la strada nella zona di Nkongsamba. Le foto della macchina di Eto’o mostrano la parte anteriore distrutta per il frontale. La collisione è avvenuta con il pullman che viaggiava nella direzione opposta.