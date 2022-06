Eto’o, guai per l’ex Inter: condannato a 22 mesi di reclusione in Spagna

Brutte notizie per Samuel Eto’o, condannato a 22 mesi di reclusione in Spagna per frode fiscale. A riportarlo è Marca, che segnala come l’ex giocatore di Inter e Barcellona abbia patteggiato la pena.

REATO FISCALE – Samuel Eto’o condannato a 22 mesi di reclusione in Spagna. La decisione è arrivata dopo che lo stesso giocatore ha patteggiato la pena, che inizialmente sarebbe dovuta essere di quattro anni e sei mesi. Il motivo è una frode fiscale per un ammontare di circa 3,8 milioni di euro tra il 2006 e il 2009, quando il camerunese giocava al Barcellona. Il giocatore si è difeso affermando come, data la giovane età, seguiva le indicazioni del padre. La pena resta tuttavia sospesa, dal momento che l’ex Inter non ha precedenti penali.

Fonte – Marca