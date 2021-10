Eto’o: «Derby d’Italia, spero vinca l’Inter! Onana da top club»

Eto’o è uno dei campioni che sceglierà il Golden Player 2021. In un’intervista su TuttoSport ha parlato di questo, del suo connazionale Andre Onana, e inevitabilmente di Inter-Juventus.

GOLDEN PLAYER 2021 – Eto’o è tra i grandi ex campioni chiamati a votare il Golden Player 2021: «Ho già qualche idea su chi votare nelle prossime settimane. Ma, ovviamente, non anticipo nulla».

INTER-JUVENTUS – Eto’o dice la sua riguardo il derby d’Italia: «A quale Inter-Juventus sono più affezionato? Al 2-0 di San Siro del 2010, con gol mio e di Maicon. Domani spero sia una bella partita e soprattutto che vinca l’Inter! I nerazzurri sono una squadra competitiva e con un ottimo allenatore, mi sembra non manchi nulla per continuare a conquistare titoli. La Juventus ha un grande allenatore, esperto e vincente. Un giocatore preferito in entrambe? Ce l’ho solo nell’Inter e dico Samir Handanovic. Avere un portiere forte è importante per conquistare trofei».

SU ONANA – Eto’o parla anche della possibilità di vedere il suo connazionale Onana in nerazzurro: «A Onana consiglierei l’Inter e ai dirigenti nerazzurri consiglierei Andre, un portiere da top club».

ATTACCANTI – Eto’o parla degli attaccanti di Inter e Juventus: «Dzeko e Morata? Do un voto alto ad entrambi, Edin vorrebbe vincere all’Inter. Lautaro Martinez e Dybala? Lautaro Martinez mi sembra abbastanza unico come caratteristiche. Dybala? Il talento non si discute, può fare la storia alla Juventus».

Fonte: TuttoSport – Filippo Cornacchia