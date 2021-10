Eto’o: «Quando firmai per l’Inter credevo nella Champions League! Misi premio»

Eto’o ha partecipato a un evento del Festival dello Sport di Trento. Oltre a parlare della situazione attuale dell’Inter (vedi articolo), l’ex attaccante ricorda un episodio di quando firmò il contratto nel 2009, prevedendo la vittoria della Champions League.

LA CONVINZIONE – Samuel Eto’o rivela un dettaglio curioso datato luglio 2009: «Magari non mi crederà nessuno, però lo si può chiedere al dottor Rinaldo Ghelfi (chi firmava i contratti per l’Inter all’epoca, ndr). Quando sono andato a firmare il contratto c’era una differenza, e io ho detto: “Mettiamo questo come premio. In massimo due anni vinceremo la Champions League“. Avevamo un gruppo di lottatori, di brave persone con un allenatore unico. José Mourinho capiva perfettamente ogni giocatore e i tifosi: ha saputo combinare tutto in maniera perfetta. Quando si vede la partita col Barcellona è chiaro che avevamo bisogno di un po’ di fortuna, ma l’abbiamo avuto perché per tutto l’anno avevamo dato. Poi una volta lì è uscito tutto alla perfezione».