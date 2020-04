Eto’o: “Con Lukaku condivisi alcuni mesi, contento del periodo con lui”

Eto’o e Lukaku sono stati compagni di squadra all’Everton per poco tempo, nella prima parte di stagione 2014-2015 all’Everton. Intervistato dal sito ufficiale della società inglese, l’ex attaccante del Camerun ha comunque elogiato il numero 9 dell’Inter.

COMPAGNI DI SQUADRA – Samuel Eto’o, anche se in pochi se lo ricordano, è stato per qualche mese compagno di Romelu Lukaku. L’ex attaccante, di certo, non l’ha dimenticato: «Per me, ai tempi, era solo un ragazzino che stava iniziando. Però giocava in maniera incredibilmente buona e sono contento di aver condiviso alcuni mesi e dei buoni periodi con lui».

Fonte: EvertonFC.com