Esposito, Zanetti crede ancora in lui: titolare contro il Vicenza

Condividi questo articolo

Sebastiano Esposito Inter

Sebastiano Esposito si appresta a giocare la terza partita con la maglia del Venezia. Paolo Zanetti lo mette titolare contro il Vicenza.

FIDUCIA – Sebastiano Esposito partirà titolare in Vicenza-Venezia (fischio d’inizio alle 21.00). Il talento di proprietà dell’Inter sarà in campo dal 1′ per il secondo match di fila. Nonché per il secondo derby consecutivo, dopo la sfida contro il Cittadella, poi vinta dai lagunari. Per il 18enne sarà così la terza presenza col Venezia, dove è arrivato poche settimane fa, dopo la fine del prestito alla SPAL. Paolo Zanetti, allenatore dei lagunari, dimostra così tutta la sua fiducia al gioiellino scuola Inter, che cerca il secondo gol stagionale.