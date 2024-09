Esposito, weekend da sogno! Una prima volta speciale in Serie B

La famiglia Esposito ha vissuto un weekend da sogno in ambito calcistico. Dopo il gol di Sebastiano in Cagliari-Empoli arriva anche una prima volta per Francesco Pio in Spezia-Carrarese. L’Inter detiene la proprietà del cartellino.

PRIMA VOLTA – Lo Spezia vince contro la Carrarese con il risultato di 4-2 e protagonista assoluta è la famiglia Esposito. Tutti passati dall’Inter, adesso di proprietà nerazzurra è solo l’attaccante classe 2005 Francesco Pio. Proprio lui ha pareggiato al minuto 24 il gol iniziale di Leonardo Cerri. Nel secondo tempo del match di Serie B c’è poi l’apoteosi. Al 47′ segna anche il fratello su calcio di rigore, vale a dire Salvatore. Al 61′ lo Spezia prende il largo grazie alla prima doppietta in carriera tra i professionisti per Francesco Pio Esposito. Ha già raggiunto lo stesso numero gol della scorsa stagione: ne ha fatti 3 in 5 partite, tra cui anche le 4 reti segnate con l’Italia Under-21 contro San Marino. Filippo Oliana della Carrarese ha cercato di riaprire il match al 74′, ma Petko Hristov ha risolto tutti i problemi con la gioia del definitivo 4-2 al minuto 82. Dopo il gol di Sebastiano Esposito in Cagliari-Empoli, il primo in carriera in Serie A su azione, la famiglia legata al mondo Inter vive anche una domenica perfetta in Liguria.