Esposito resta a guardare, la SPAL non passa contro il Venezia

Condividi questo articolo

Sebastiano Esposito SPAL

Sebastiano Esposito non scende in campo nella gara di Serie B tra Venezia e SPAL.

ZERO MINUTI – Sebastiano Esposito rimane escluso da Venezia-SPAL, che termina 0-0. L’attaccante di proprietà dell’Inter era sceso in campo nelle ultime tre gare, sebbene sempre da subentrato. L’allenatore Pasquale Marino stavolta lo lascia in panchina per tutta la durata del match, nonostante la difficoltà dei ferraresi nello sbloccarlo. Continua così il difficile inserimento di Esposito con i biancazzurri. Finora solo 10 presenze in Serie B per lui, con appena cinque dal primo minuto. E un solo gol, il secondo da professionista per il talento classe 2002.