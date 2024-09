Esposito sottolinea: «Tra Primavera e Serie B salto molto grande!»

La famiglia Esposito ha vissuto un weekend perfetto. Tutti e tre i fratelli hanno segnato, sia in Serie A che in B con Empoli e Spezia. Francesco Pio, di proprietà dell’Inter, si è detto entusiasta dell’accaduto in un’intervista per Cronache di Spogliatoio.

FAMIGLIA – Venerdì ha aperto il weekend Sebastiano Esposito con il primo gol in maglia Empoli, il primo in carriera su azione in Serie A e il secondo premio MVP in questa stagione dopo quello col Monza. Domenica hanno chiuso prima sia Salvatore che Francesco Pio Esposito: il primo ha segnato e fatto un assist, il secondo ha deciso il successo dello Spezia sulla Carrarese con una doppietta.

Pio Esposito e la crescita dell’ultimo anno

LAVORO – Francesco Pio Esposito ha parlato dell’accaduto così: «Il primo anno qui mi sono dovuto ambientare. Il passaggio di categoria tra Primavera e Serie B è un salto molto grande. Sono cresciuto tanto e ho capito meglio il gioco. Da piccoli era la normalità segnare negli stessi weekend. Questa volta non me ne sono neanche reso conto in campo. Ho realizzato quando ho preso il telefono e visto tutti i messaggi. Quando segna la tua squadra e in più tuo fratello è bellissimo. Poi i nostri genitori sono sempre in tribuna e il nostro sguardo va sempre nello stesso posto. Esposito, il tuo primo gol? L’anno scorso ho segnato il primo gol tra i pro su assist di Salvatore, anche quest’anno è successo. Speriamo accada spesso».