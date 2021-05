Esposito torna ma in panchina, colpaccio Venezia sul Lecce con ex Inter

Esposito non era fra i convocati per il turno preliminare dei play-off, Venezia-Chievo 3-2 di venerdì. L’attaccante in prestito dall’Inter è tornato a disposizione oggi di Paolo Zanetti ma non ha giocato, tuttavia ha assistito all’1-0 sul Lecce.

VANTAGGIO MINIMO – Il Venezia vince il primo round contro il Lecce. Nell’andata delle semifinali play-off di Serie B gli arancioneroverdi si impongono 1-0 sui salentini, con un gol di un ex Inter: l’attaccante Francesco Forte, che realizza l’unica rete del match al 47′. Il giocatore di proprietà nerazzurra, Sebastiano Esposito, resta invece in panchina. Il ritorno si giocherà giovedì alle ore 18.30 al Via del Mare, chi vince trova in finale Cittadella o Monza, coi veneti vittoriosi 3-0 nel tardo pomeriggio.