Esposito subentra, la SPAL dilaga e prosegue il momento d’oro

Sebastiano Esposito SPAL

Esposito ha partecipato alla goleada della SPAL nella decima giornata di Serie B. L’attaccante classe 2000, in prestito dall’Inter, è subentrato nel successo per 4-0 dei ferraresi contro il Pisa.

GOLEADA – Sebastiano Esposito è entrato all’82’ della vittoria della SPAL sul Pisa. L’attaccante di proprietà dell’Inter non ha potuto incidere, ma il risultato era già in cassaforte: 4-0. Ha sostituito Lucas Castro, giocando gli scampoli finali di partita e partecipando alla sesta vittoria consecutiva in Serie B degli estensi, l’ottava contando anche la Coppa Italia. In gol Alberto Paloschi al 14′ e al 17′, Nenad Tomovic al 54′ e Federico Di Francesco al 59′. Dopo dieci giornate la SPAL è seconda con ventuno punti, a -2 dalla Salernitana capolista. Sabato prossimo la squadra di Esposito sarà ospite del Cittadella.