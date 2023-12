Esposito: «Sto imparando a conoscermi. Tranquillità da Pirlo»

È di Esposito l’ultimo gol del girone d’andata nonché del 2023 di Serie B. L’attaccante in prestito dall’Inter alla Sampdoria, dopo aver fissato l’1-1 col Bari al 92′, parla della sua crescita a Sky Sport.

IN FAMIGLIA – Con la Serie B che si ferma per la sosta invernale Sebastiano Esposito può ora raggiungere i fratelli Francesco e Salvatore, in campo nel pomeriggio in Spezia-Modena 1-1: «Capodanno assieme? Non lo so, non ci ho proprio pensato. In questi giorni abbiamo fatto un pranzo di Natale assieme ma eravamo concentrati sulle nostre partite. Avevamo voglia di far bene, fa piacere che sono riusciti a raggiungere il pareggio perché se lo meritano. Adesso torno a casa e penseremo a dove e come festeggiare».

IL GOL – Esposito racconta l’1-1 di Sampdoria-Bari e la sua mancata esultanza al gol da ex: «Semplice. A parte che ti immagini prima della partita un episodio del genere, ti ricordi tutti i momenti belli dell’anno scorso e ti passano dei flash davanti. Questa gente si merita il 110% del mio rispetto: i tifosi del Bari mi hanno dato tanto. Io gli ho dato qualcosa, ma loro mi hanno dato di più. Il gol? Su queste palle qua ho un po’ paura, perché se sbagli un gol del genere è eclatante. Preferisco fare gol come quello col Lecco che questi qua: secondo me è più difficile fare un tap-in del genere».

LA CRESCITA – Esposito commenta le parole su di lui da parte di Andrea Pirlo: «Sono d’accordo. Penso che a ventuno anni nessun giocatore al mondo sia arrivato e sia al 100% nell’esprimere le proprie qualità. Probabilmente a ventuno anni non ti conosci neanche al 100%, sto imparando a conoscermi e allenarmi al massimo per far vedere le mie qualità. Il mister mi fa stare sempre tranquillo perché mi cazzia spesso, dobbiamo continuare su questa strada. Sicuramente nelle ultime due partite potevamo fare molto meglio: diciamo che in casa, contro due buone squadre, dovevamo portare a casa più punti. La gente se lo meritava e noi ce lo meritavamo, potevamo fare molto di più».