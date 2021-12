Esposito stavolta entra in campo. Minuti finali in Young Boys-Basilea

Esposito, dopo la polemica dell’ultima settimana (vedi articolo), è tornato in campo nei minuti finali di Young Boys-Basilea. Il match si è concluso sul punteggio di 1-1.

SCUSE E CAMPO – Settimana complessa quella di Sebastiano Esposito. Il giovane talento in prestito dall’Inter, dopo essersi rifiutato di entrare in campo nei minuti finali del match tra Basilea e Qarabag di Europa Conference League, era stato messo fuori rosa. Dopo le scuse ad allenatore e compagni di squadra, il classe 2002 è tornato tra i convocati e si è accomodato in panchina contro lo Young Boys. La partita si è conclusa sul punteggio di 1-1 con le reti di Meschak Elia al 20′ e di Liam Millar al 37′. Moumi Ngamaleu ha sbagliato un calcio di rigore al 55′ per i padroni di casa. L’altro giovane in prestito dall’Inter, Darian Males, è entrato sul terreno di gioco al 75′. Esposito è tornato in campo giocando gli ultimi minuti del match, subentrando all’81’ al posto di Dan Ndoye. A referto anche un cartellino giallo per condotta antisportiva, preso al 69′ quando era ancora in fase di riscaldamento a bordo campo.