Esposito squalificato col Basilea, ma a Lucerna segna l’altro prestito Inter

Esposito era squalificato col Basilea, ma ci ha pensato l’altro prestito dall’Inter a blindare la vittoria. A Lucerna, nell’esordio nel 2022, è 0-3 con gol di Males.

A SEGNO – Darian Males, attaccante in prestito dall’Inter al Basilea, all’85’ ha firmato il secondo dei tre gol con cui i rossoblù hanno vinto in casa del Lucerna. Gli altri due, tutti nella ripresa, li ha firmati Fabian Frei: al 49′ su rigore, al 97′ per chiudere lo 0-3. La squadra di Patrick Rahmen torna a vincere dopo ben quattro pareggi consecutivi in Super League, che avevano chiuso il 2021, e resta a -7 dallo Zurigo capolista e a +1 sullo Young Boys terzo. Assente Sebastiano Esposito per squalifica: si era fatto espellere nella scorsa giornata, per lui però a Basilea non è un gran momento.